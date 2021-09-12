"BERRAK BENİM AMAZON KADINIM"

En iyi arkadaşı Berrak Tüzünataç'tan güzel cümlelerle söz eden Özge Özpirinçci, "Hayatta birçok konuda benim diğer yarım gibi tanımlıyorum onu. Aynı mesleği yapan iki kadının bu kadar iyi anlaşması az görülen bir şey. O benim içimdeki amazon savaşçım." demişti.

Tüzünataç'ın kızı için hediyeler almaya başladığını dile getiren Özpirinçci, "Doğmamış bebeğe bikini aldı. Bebek bikinisinin ne kadar zor bulunan bir şey olduğunu anlayınca bebek bikinisi sektörüne el attı." şeklinde konuşmuştu.