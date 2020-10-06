Özgü Namal, oyunculuğu bırakmadan önce birçok dizi, film ve tiyatro oyununda yer almıştır. Özgü Namal, 28 Aralık 1978'de Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.
ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?
1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır.
Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.
Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdarın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.
2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır
ÖZGÜ NAMAL'IN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
|Yıl
|Film
|Rol
|Notlar ve ödüller
|1998
|Bir Filiz Vardı
|Genç Filiz
|Televizyon dizisi
|1998
|Affet Bizi Hocam
|Nehir
|Televizyon dizisi
|1998
|İkinci Bahar
|Öğrenci
|Televizyon dizisi
|1999
|Kerem
|Ayla
|Televizyon dizisi
|2000
|Karate Can
|Zeliha
|Televizyon dizisi
|2000
|Fosforlu Cevriye
|Ayten
|Televizyon filmi
|2001
|Yeditepe İstanbul
|Duru
|Televizyon dizisi
|2001
|Cinlerle Periler
|Zeynep
|Televizyon dizisi
|2002
|Beşibiryerde
|Ahu
|Televizyon dizisi
|2002
|Havada Bulut
|Yorgiya
|Televizyon dizisi
|2002
|Sır Çocukları
|Zeynep
|Ankara Uluslararası Film Festivali Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
Sadri Alışık Ödülleri Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
|2004
|Büyü
|Sedef
|2004
|Anlat İstanbul
|Şenay
|2005
|Organize İşler
|Umut Ocak
|2003-2005
|Kurtlar Vadisi
|Elif Eylül
|Televizyon dizisi
Beyaz İnci Televizyon Ödülleri
|2006
|Bebeğim
|Emel Erter
|Televizyon dizisi
|2006
|Beynelmilel
|Gülendam
|Uluslararası İstanbul Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2006
|Polis
|Funda
|2006
|Koca Kafalar
|2007
|Sihirli Oyuncakçı
|Türkçe seslendirme
|2007
|Bratz
|Türkçe seslendirme
|2007
|Mutluluk
|Meryem
|Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
Pune Uluslararası Film Festivali En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu Ödülü[6]
Aday — Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2008
|Nerede Kalmıştık
|Konuk oyuncu
|Televizyon dizisi
|2008
|Güneşin Oğlu
|Şule
|2008
|İncir Çekirdeği
|Heda
|2008
|Koca Kafalar
|Özgü
|2008
|O... Çocukları
|Dona
|Aday — Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü
|2008
|Benim Annem Bir Melek
|Durusu can
|Televizyon dizisi
|2009
|Masumlar
|Zeynep
|Televizyon dizisi
|2009-2011
|Hanımın Çiftliği
|Güllü/Serap
|Televizyon dizisi
İsmail Cem Televizyon Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Dram)
|2012
|Koyu Kırmızı
|Ümit
|Televizyon dizisi
|2013-2014
|Merhamet
|Narin
|Televizyon dizisi
Bilkent Televizyon Ödülleri En İyi Drama Dizisi Kadın Oyuncusu
Aydın Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu
|2014
|Yalnız Kurt
|Özgü Narman
|Televizyon
|2013
|Bu İşte Bir Yalnızlık Var
|Ayşe
|Film
|2014-
2015
|Yetenek Sizsiniz Türkiye
|Özgü Namal (kendisi)
|Televizyon programı (Jüri)
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