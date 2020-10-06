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SON DAKİKA! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Özgü Namal'ın 2014 yılında evlendiği eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

SON DAKİKA! Özgü Namal'ın eşi Serdar Oral hayatını kaybetti

Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çiftin, Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu vardı.

Namal ve Oral, uzun süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşıyordu. İkili, çocukların okulu için İstanbul’da dönmüşlerdi.

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