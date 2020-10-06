Özgü Namal’ın eşi Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çiftin, Nefes ve Elem Su adında iki çocuğu vardı.
Namal ve Oral, uzun süredir Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşıyordu. İkili, çocukların okulu için İstanbul’da dönmüşlerdi.
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