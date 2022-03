Özgün'den alkışlanacak davranış

Özgün'den Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde anlamlı bağış!

Şarkıcı Özgün Uğurlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ne özel bir kampanya başlattığını açıkladı.

23 Mart doğumlu oğlu Ediz'e yaş günü hediyesi olarak Down sendromlu çocukların eğitime bağış yapağını bildiren ünlü pop sanatçısı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Herkese merhaba, 23 Mart oğlumuz Ediz'in doğum günü ve biliyorsunuz 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü. Biz bu sene de Ediz'e en anlamlı doğum günü hediyesinin Down sendromlu çocukların eğitimine destek vermek olduğunu düşündük ve onun adına bu bağış kampanyasını başlattık. Sizler de kampanyamıza destek olarak Down sendromlu çocukların eğitim hayatına değer katabilirsiniz.