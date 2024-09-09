Özgür Özel'den 2123'teki genel başkana mektup
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 9 Eylül 2123 tarihindeki genel başkanı için mektup yazdı. Yazılan mektup düzenlenen toplantıda Özel tarafından okundu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’nin 101’inci kuruluş yıl dönümü kapsamında 40 yaş altı MYK, PM, YDK üyeleri, milletvekilleri, il başkanları, il, ilçe, belde belediye başkanları ile düzenlenen toplantıda 9 Eylül 2123 tarihindeki CHP Genel Başkanına hitaben yazdığı mektubu okuduktan sonra önceki genel başkanlar Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile birlikte imzaladı. CHP Genel Merkezi bahçesine bir kapsül içinde gömülen mektubun bir örneği de CHP Bellek Sergisi’ne asıldı.
Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Müzede, CHP'nin tarihi boyunca kullanılan belgeler ve materyaller sergilenecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde kurulan 'Bellek Müzesi'nin açılışını yaptı. Partinin, 101 yıllık tarihi boyunca kullandığı, hatıra değeri taşıyan seçim afişleri ve müzikler, belgeler, materyaller ve eşyaların sergilendiği müzenin açılışında konuşan Özel, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce böyle bir müzenin eksikliğini dile getirdiğini, İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin de yıllarca uğraşarak, kendini vakfetmesi sonucu Bellek Müzesi'nin bugünlere geldiğini söyledi.
Müzede sergilenenlere dair davetlilere bilgi veren Özel, "Burada CHP'nin tarihi boyunca kullandığı seçim afişlerini, arzu ederseniz bütün seçim müziklerini dinleyeceksiniz. CHP'nin, o gün yasaların el verdiği oranda dağıttığı promosyonları, yaptığı kampanyaları göreceksiniz. Bu partinin bütün tarihiyle, bugünkü yönetiminin, yöneticilerinin, önceki genel başkanlarının ve tüm üyelerinin nasıl barışık olduğunu kendi yüreğinizde hissedeceksiniz" dedi.
Özel, konuşmaların ardından müzenin açılışını eski CHP genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ile kurdele keserek yaptı, davetlilerle müzeyi gezdi.