Özgür Özel'den Saraçhane'de açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları:

Uyarmıştım. Dün bu emniyet müdürünü uyardım. Dün valiyi uyardım. İl başkanımı yolladım. Toplantı yaptırdım. Söz aldım. Ama yine en sonunda rezaletle karşılaştık. Şimdi buradan İstanbul Valisine söylüyorum. Bu meydan boşalmadan herkes evine varmadan milletvekillerim orada, ben de bu arabanın üstündeyim. Sık da bakalım o gazı vereyim. Sık o gazı vereyim. Bu otobüsün üstündeyim. O gazı sık. O plastik mermiyi at bakalım! Eğer bir gencime bu gece şop vurursan, gaz sıkarsan, bir tane plastik mermi atarsan senin alnını karışlamayan namerttir! Yettiniz be! Yettiniz, yettiniz! Ne sözünüze güveniliyor? Ne ettiğiniz yemine güveniliyor? Nasıl kamu görevlisisin? Şu meydana bak. Şu çocukların yüzüne bak. Burada terörist mi var? Marjinal mi var? Bu kadar insanlıktan kopmuşsan ey Vali sensin marjinal. Sensin marjinal. Şimdi!

REKLAM

"BİZ GÖZALTIYLA BİZ TUTUKLAMAYLA AZALMAYIZ, ÇOĞALIRIZ"

Sayın Vali Sayın İçişleri Bakanı'na söyle öyle eski yöntemlerle provokasyonlarla yalanlarla oradan buradan bir şeyler uydurarak bizi mahkum etmeye, mahcup etmeye çalışmasın. Artık artık o eski numaraları yutturabileceğiniz kimse yok karşınızda. Şunu açıkça söylüyorum. Ben sizin gibi ne utancımı kaybettim, ne verdiğim sözü tutacak tutmayacak kadar kendime ve karşımdakine saygıyı kaybettim. Ama gerçekten ben de ben de buradaki bütün herkesle bir şey kaybettik. Evde unutmuşuz. Biz korkuyu evde unuttuk sayın Vali. Korkuyu evde unuttuk.

Bugün geçen gün otobüste benden önce konuşan genç kardeşim Selinay Uzunteli ve Ekrem Başkan'ın otobüsünün peşinden koşup koşup koşup köşede durdurup Ekrem abi Ekrem abi diyen Berkay Keskin var ya "Her şey çok güzel olacak Ekrem abi" diyen Berkay. Bugün utanmadan Berkay'ı da tutukladılar. Şimdi Berkay bizim için çok simge bir isim. Herkes önemli. Bin 400'e yakın gözaltı var. 200'ün üzerinde tutuklama oldu, seri tutuklamalar var. Yarın bütün milletvekillerimiz bugün mücadele verdiler Çağlayan'da. Yarın da büyük bir mücadeleyle hem tutuklamaların hem gözaltıların takibinde olacağız. Ama Tayyip Bey'in bilmesi gereken bir şey var ki o da şu biz gözaltıyla biz tutuklamayla azalmayız, çoğalırız, çoğalırız, çoğalırız. "CEZAEVLERİNDE YER BIRAKMAMIŞ" Yarın civar illere nakiller planlanıyor. Bir iktidar düşünün ki 2025 yılında dünyanın en tanınmış metropolünde öğrencileri içeri ata ata, gazetecileri içeri ata ata, demokrasi isteyenleri içeri ata ata cezaevlerinde yer bırakmamış. Yazıklar olsun böyle rejime. Yazıklar olsun. Söz veriyorum, söz veriyorum er ya da geç, birkaç ay, bir yıl, bilemedin gelecek yıl. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Bu düzeni değiştireceğiz. Bugün genç arkadaşlar, şuradan iftardan gelirken görme engelli kardeşlerimle yeryüzü sofrasında iftar yaptık.

Adaşımla iftardan gelirken bir genç arkadaş koluma girdi. Dedi ki Özgür abi duydun mu dedi cezaevlerinde arkadaşlarımızı koyacak yer kalmamış. Bunlara gençler adına bir şarkı çalar mısın dedi. Dedim ki biz gecede bir bilemedin iki şarkı çalıyoruz. "Bunu söylersen bütün meydan memnun olur" dedi. Götürdüm verdim. Ve diyor ki diyor ki cezaevlerini gençlerle dolduranlara yuh olsun. Yuh yuh diyor. "7 GECE ÜST ÜSTE AYNI MEYDANDA YÜZ BİNLERCE KİŞİ TOPLANDIK" 7 gecedir dünya siyaset tarihinde, 7 gece üst üste aynı meydanda yüz binlerce kişi bazen 1 buçuk milyon bazen 550 bin bazen 250 bin ama yüz binlerce kişi aynı meydanda toplandık. Aynı şeye inandık. Omuz omuza durduk. Farklılıklarımızdan güç aldık. Birbirimize güç kattık. Gökkuşağı gibiydik. Herkes birbirine saygılıydı. Birbirini sevenler birbirini sayanlar Türkiye'yi sevmeyenlere karşı tek yumruk oldular. Hep birlikte oldular. Tarihe geçtiler. Şimdi yarın bu binada sizin sayenizde bir seçim yapılacak. Yani Ekrem Başkan'ı hapse atanlar buraya sizin seçtiğiniz birisini değil kendi atadıkları bir kayyımı getirmek onun eliyle bursları kesmek yurtları yurtları kapatmak, kent lokantalarını kapatmak, fakire fukaraya sahip çıkan sosyal yardımları bitirmek, yandaşına sahip çıkmak istiyorlardı. Buranın emekçilerini gönderecek yerine yandaşlarını yerleştireceklerdi. Bu olmadıysa burada kayyum yoksa yarın buraya yeniden bir belediye meclis üyesi seçilmiş birisi seçilerek Ekrem Başkan'a vekalet edecekse bu sizin sayenizde, sizin sayenizde.