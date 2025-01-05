Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım

        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'deki siyasi partilere emekli maaşının en az bir asgari ücrete çıkarılması için el kaldırmaları çağrısında bulunarak, "Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 19:22 Güncelleme: 05.01.2025 - 19:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da halk buluşması toplantısına katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partililerle buluşan Özel, burada yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

        TBMM'deki siyasi partilere emekli maaşının en az bir asgari ücrete çıkarılması için el kaldırmaları çağrısında bulunan Özel, "Bugün emekliye 14 bin lira vermeyi hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını bir buçuk asgari ücret; elbette yapacağız. Ama hiç değilse bu karda, kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için buradan bütün siyasi partilere, Meclis’teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Erzurum'dan, Dadaşlar diyarından, gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim" dedi.

        REKLAM

        "EMEKLİ 5 ÇEYREK ALTIN KAYBEDİYOR"

        En düşük emekli maaşı ile 2002’de 8 çeyrek altın satın alındığını belirten Özgür Özel, "İnanmayan gitsin hesaba kuyumcuda baksın. Bugün son verdiği 12 bin 500 yüz lira sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Emeklinin 5,5 çeyrek altını kayıp. Şimdi diyor ki ‘14 bin lira yapayım, 3 çeyrek altın alsın.’ Yani bir yıl boyunca her ay 5 çeyrek altın daha kaybetmeye devam etsin. Buradan emeklilere soruyorum. Yahu gidip kuyumcudan, sarraftan 1 çeyrek altın alsan, cebine katsan ya da çantana atsan, eve varsan altın kayıp. İnsan deli çıkar. ‘Nereye gitti bu?’ der. Gider gezdiği yerlere bakar, ‘Nasıl kaybettim’ diye. Bugün bir emekli değil, Türkiye'deki her emekli öyle. 1 çeyrek değil, her ay 5 çeyrek altını kaybetmiş durumdadır. Şimdi o çeyrek altınları aramanın zamanıysa, nasıl altını kaybettiğinde ararken kaybettiğin yere varıyorsan, aynı yere varmanın, yani nasıl 3 Kasım 2002'de bu iktidarın gelmesiyle bu yıpranma bu yoksullaşma başladıysa, aynı şekilde kaybedilen şey kaybedildiği yerde bulunur. Bütün emeklileri yapılacak ilk seçimde sandığa gitmeye, kaybettiklerini bulmaya, halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum" diye konuştu.

        "HEPSİNİN ÇARESİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ"

        Altın hesabını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istemediğini ifade eden Özel, şunları söyledi:

        "Ne hesabı yapalım, cağ kebabı hesabı yapalım. Türkiye'de emeklinin, emekçinin, yoksulun erişemediği ama herkesin çok sevdiği, çok özlediği çağ kebabınızı hatırlıyorum. Erzurumlu bir asgari ücretli geçen yıl 17 bin lira alıyordu. Çağ kebabının da şişi geçen yıl 50 liraydı. Yani bir asgari ücretli gitse 340 şiş cağ kebabı alıyordu. Şimdi 22 bin 104 lira yapmış ama cağ kebabının şişi 100 lira olmuş. Doğru mu? Tayyip Bey geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş alırken, bugün 221 şiş alıyor. Yani Erzurum'dan altın hesabını istemedin, bırakalım. Erzurum'da ev kiraları 7 bin 500'den 14 bin liraya çıkmış ortalama. Onu da bırakalım. Tüm Türkiye'de tanınan cağ kebabı hesabıyla 340 nerede, 221 nerede? AK Parti varken dert de bitmiyor, ihtiyaç da bitmiyor. Ama bu dertlerin, bu ihtiyaçların hepsinin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi"

        "O TARAFINI SEÇTİ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eleştirilerini sürdüren Özgür Özel, şöyle devam etti:

        "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hiçbir şeyi ne maaşa zammı, ne enflasyonu düşürmeyi, ne hayvancılıkla geçineni desteklemeyi, ne süt fiyatındaki artışı, ne gübredeki sübvansiyonu Tayyip Bey'den istemiyoruz. O tarafını seçti. Onun tarafı salonlara doldurduğu kendi atadıklarına kendini alkışlattırıp, kendi yandaşlarının vergi borçlarını silip, Suriye'de yaşananlar üzerinden bir hikaye kurup, sözüm ona iktidara tutunabileceğini sanıyor. Diyor ki Erzurum'a Tayyip Bey, 'Erzurumlular açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama Suriye'de zafer kazandım, ona sevinmelisin'. Ya 13 yıl, 283 şehit, 200 milyar dolar kayıp. 4,5 milyon Suriyeli burada ve diyor ki '13 yıl sonra Esad gitmiş Dadaş, yoksulluğa aldırma, Suriye'ye sevin. Kardeş, işsizliğe üzülme, Suriye'ye sevin. Güvencesizlikten kaygı duyma, Suriye'ye sevin. Ev kirası iki katına çıkmış, aldırma, Suriye'ye sevin’ Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu. Bu ülke Tayyip Bey'in dediği gibi ‘Suriyeliler geldiler, başımızın üstünde yerleri var. İsteyen gider, istemeyen kalır’ diyor. Bunu niye söylüyorsun? Hani Esad yüzünden gelmişlerdi? Esad gittiyse, gitsinler. Çünkü seçimleri sizin oyunuzla kazanamayacağını gördü. Suriyelileri seçmen yapmanın önce vatandaş sonra seçmen yapmanın onlardan alacağı oyla iktidara tutunmanın hesabını yapıyor ve diyor ki; ‘Başımızın üstünde yeriniz var.’ Tayyip Bey, Sayın Erdoğan, gözünün içine baka baka söylüyorum; ‘Suriyeliler senin başının üstünde değil, Erzurumluların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar.’ O yüzden artık geçici koruma statüsü sonlandırılıp zaten çok sevdiğin, çok beğendiğin Colani'de bir dediğini iki etmiyorken, parasını Avrupa'dan, Avrupa Birliği'nden, dünyadan Suriyeliler için para bulmak kolay. Yetişemiyorsan biz buradayız. Ama bir an önce Suriyelileri memleketlerine göndermek bu ülkenin gençlerine, işsizlerine sahip çıkmak, yoksuluna sahip çıkmak ve bu ülkeyi yeniden kalkındırmak zorundayız. Bunu Tayyip Bey'in yapamayacağı açık. Onun için kendisine bir kez daha sesleniyorum; Erzurum'da bu verdiğin maaşlarla kimse geçinemiyor. Emekliler bir elini kaldırsın. Geçinebiliyor musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Peki, emekçiler elini kaldırsın geçinebiliyor musunuz? O zaman kaldırın ellerinizi hep beraber buradan Tayyip Bey’e el sallayalım. Geçim yoksa Erzurumlular, kalkın ayağa ve yollayın bu iktidarı. Size güveniyoruz. Size inanıyoruz. Bu iktidarı hep beraber yolluyoruz. Halkın iktidarını kuracağız. Erzurum'a sahip çıkacağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        Kadıköy'de heyecan sürüyor!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks sitede kadın cinayeti!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görüşmesi olumsuz!
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Yeşil ve gri pasaportta sistem gerçekten değişecek mi?
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Mikautadze için rekor teklif iddiası!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        Maganda, boynundan bıçaklayıp öldürdü!
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        New York'ta 'trafik yoğunluğu ücreti' uygulaması başladı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Korku dolu saniyeler! Göle düşen kızını kurtardı
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Güney Kore'nin en karanlık olaylarından biri hakkında neler biliniyor?
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Kadınları park yeri kavgası! İngiliz turisti darp etti
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Öldüren diş çekimi! 2 hekim ile 1 anestezi uzmanı kusurlu bulundu
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        Milano'da evcil hayvanlar sahiplerinin mezarına gömülebilecek
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        22 motosiklet küle döndü! Sürücü kursuna kundaklama iddiası!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Mert Günok tek başına direniyor!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mavi Solman!
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        "Türk toplumu buna hazır değilmiş"
        Arabesk furyasını başlattı
        Arabesk furyasını başlattı
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Beyin çürümesinin yegane ilacı bulundu
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!
        Bu yemek sofrasında bir yanlışlık var!