Özgür Özel: En düşük emekli maaşını bir asgari ücret yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum'da halk buluşması toplantısına katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde partililerle buluşan Özel, burada yaptığı konuşmada en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanuni düzenleme yapılmasının gündemde olduğunu söyledi.

TBMM'deki siyasi partilere emekli maaşının en az bir asgari ücrete çıkarılması için el kaldırmaları çağrısında bulunan Özel, "Bugün emekliye 14 bin lira vermeyi hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını bir buçuk asgari ücret; elbette yapacağız. Ama hiç değilse bu karda, kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için buradan bütün siyasi partilere, Meclis’teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Erzurum'dan, Dadaşlar diyarından, gelin bu kötülüğe sessiz kalmayalım. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil, en düşük emekli maaşını hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim" dedi.

REKLAM

"EMEKLİ 5 ÇEYREK ALTIN KAYBEDİYOR"

En düşük emekli maaşı ile 2002’de 8 çeyrek altın satın alındığını belirten Özgür Özel, "İnanmayan gitsin hesaba kuyumcuda baksın. Bugün son verdiği 12 bin 500 yüz lira sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Emeklinin 5,5 çeyrek altını kayıp. Şimdi diyor ki ‘14 bin lira yapayım, 3 çeyrek altın alsın.’ Yani bir yıl boyunca her ay 5 çeyrek altın daha kaybetmeye devam etsin. Buradan emeklilere soruyorum. Yahu gidip kuyumcudan, sarraftan 1 çeyrek altın alsan, cebine katsan ya da çantana atsan, eve varsan altın kayıp. İnsan deli çıkar. ‘Nereye gitti bu?’ der. Gider gezdiği yerlere bakar, ‘Nasıl kaybettim’ diye. Bugün bir emekli değil, Türkiye'deki her emekli öyle. 1 çeyrek değil, her ay 5 çeyrek altını kaybetmiş durumdadır. Şimdi o çeyrek altınları aramanın zamanıysa, nasıl altını kaybettiğinde ararken kaybettiğin yere varıyorsan, aynı yere varmanın, yani nasıl 3 Kasım 2002'de bu iktidarın gelmesiyle bu yıpranma bu yoksullaşma başladıysa, aynı şekilde kaybedilen şey kaybedildiği yerde bulunur. Bütün emeklileri yapılacak ilk seçimde sandığa gitmeye, kaybettiklerini bulmaya, halkın iktidarını kurmaya davet ediyorum" diye konuştu.