Özgür Özel'in kızını tehdit eden zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüphelinin tespit edildiğini belirtti.

Yerlikaya, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüphelinin gözaltına alındığını, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada saldırının faili Selçuk Tengioğlu adına açılan bir hesapta Özel’in kızı İpek Özel'e tehdit içeren paylaşımlar infial uyandırmıştı.

Söz konusu hesapta İpek Özel’in adres bilgileri paylaşılarak “Bu filmin sonu mezarlık olur” ifadeleri ile tüyler ürperten tehdide yer vermişti.