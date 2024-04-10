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        Özgür Özel, liderlerle bayramlaştı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanlarıyla bayramlaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 18:29 Güncelleme: 10.04.2024 - 18:30
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        Özgür Özel, liderlerle bayramlaştı
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        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Ramazan Bayramı nedeniyle Erdoğan ve Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi liderlere bayram telefonu
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        Özel, görüşmede, partilerin tüm üyeleri ve liderleri ile ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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