Chloe Loughnan'dan boşanan Serdar Ortaç kimsenin aklına gelmeyecek bir aşkla gündeme düştü. O isim Leman Davran. Serdar Ortaç’ın oyuncu Leman Davran ile birlikte olduğu iddia edildi. Peki Özlem Leman Davran kimdir?

Özlem Leman Davran (Seksenler) kimdir?

1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Leman Davran ‘ın boyu 1.81 cm’dir. Günümüzde ünlü sanatçı Serdar Ortaç ile sevgili oldukları yönünde haberler ile sık sık medyada gündeme gelmektedir.

2016 yılında Seksenler isimli dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan güzel isim dizide Dilara karakterini canlandırmıştır. Ayrıca daha önce 2014 yılında Kırmızı isimli bir sinema filminde Yasemin karakterini canlandırmıştır.

En son Star Tv ekranlarında yayınlanan Kardeş Çocukları isimli dizide ise Seçil karakterine can vermiştir.

AŞK MI YAŞIYORLAR?

Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç’tan aşk itirafı geldi. Sahnede “Karşınıza sürpriz bir gelin adayıyla çıkabilirim. Kendisi şu an burada. O kendini biliyor" itirafında bulunan Serdar Ortaç’ın yeni sevgilisinin ise Seksenler dizisinin yıldızı Leman Davran olduğu iddia edildi.