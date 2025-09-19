ÖZYES tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2025 ÖZYES tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri,ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2025-ÖZYES Yerleştirme Sonuçları