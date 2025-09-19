Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam ÖZYES tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2025 ÖZYES tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        ÖZYES tercih sonuçları son dakika açıklandı! ÖSYM ile 2025 ÖZYES tercih/ yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

        Heyecanla beklenen ÖZYES tercih sonuçları açıklandı. Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. ÖSYM adresinden tercih sonuçları öğreniliyor. İşte, ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 19.09.2025 - 15:31 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:34
        1

        ÖZYES sonuçları merakla bekleniyordu. YKS kapsamında spor bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): yerleştirme sonuçları açıklandı. Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. İşte, ÖZYES sonuçları sorgulama ekranı

        2

        ÖZYES SONUÇLARI BELLİ OLDU

        2025-YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES): Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

        2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

        3

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

        Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri,ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

        Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        2025-ÖZYES Yerleştirme Sonuçları

