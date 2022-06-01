Pakistan Başbakanı Şerif Türkiye'ye geliyor 0:00 / 0:00

AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şerif'in bugün ve yarın gerçekleştireceği ziyarette, ikili ilişkiler tüm yönleriyle ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik imkanlar üzerinde durulacak.

AA'nın haberine göre; ziyaret vesilesiyle, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak.

ÇAVUŞOĞLU, PAKİSTANLI MEVKİDAŞI ZERDARİ İLE ANKARA'DA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari ile Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda görüştü.

Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Bhutto Zardari'yi Ankara’da ağırladık. Başbakan Şahbaz Şerif’in yarın (bugün) yapacağı ziyaretin hazırlıklarını gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, mesajında Türkiye'nin diplomatik ilişkilerin 75. yılının kutlandığı dost ve kardeş Pakistan ile işbirliğini geliştireceğini belirtti.