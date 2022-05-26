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Pakistan'da İmran Han destekçileriyle polis arasında çatışma: Han yürüyüşüne son verdi!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da eski Başbakan İmran Han'ın destekçileriyle polis arasındaki çatışmalar yaşandı. Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün süre tanıyarak başkent İslamabad'da yürüyüşüne son verdi.

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  • 01
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

     Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkent İslamabad'da yürüyüşüne son verdi.

     

     
  • 02
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Eski Başbakan Han, seçim kararının alınmaması durumunda tüm Pakistanlılarla başkente geri döneceği uyarısında bulundu.

     

     
  • 03
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Hükümetin, polisle halkı karşı karşıya getirmek ve anarşi yaratmak istediğini iddia eden Han, "Hükümet seçim kararı alıp meclisi feshedene kadar burada kalmaya kararlıydım ama son 24 saatte gördüklerimden sonra yürüyüşe son verme kararı aldım." dedi.

     

     
  • 04
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Han, gösteri ve yürüyüşün devam etmesi ve çatışma yaşanmasının hükümeti mutlu edeceğini savunarak hükümetin "baskın ve gözaltı taktiklerini" kınadı.

     

     
  • 05
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Diğer yandan başkent İslamabad'da Han'ın destekçileriyle polis arasındaki çatışmalar devam ediyor. Polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

     

     
  • 06
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

     

     
  • 07
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, Mecliste 11 Nisan'da düzenlenen seçimde 174 oy ile salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

     

     
  • 08
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

    Han’ın Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarını başlattığı 24 Şubat'ta başkent Moskova’da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi, Batılı ülkelerde rahatsızlık uyandırmıştı.

     

     
  • 09
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!
  • 10
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!
  • 11
    Pakistan'da Han destekçileriyle polis arasında çatışma!

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