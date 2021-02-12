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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Pakistan'da hava kirliliği uçuşları iptal ettirdi! - Haberler
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Pakistan'da hava kirliliği uçuşları iptal ettirdi!

Pakistan'ın Pencap eyaletinde hava kirliliği ulaşımı aksattı. Halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapılırken, Lahor kentinde bulunan Allame İkbal Uluslararası Havalimanında bazı uçuşlar iptal edildi.

SON DAKİKA: Pakistan'da hava kirliliği uçuşları iptal ettirdi! - Haberler
Pakistan'da hava kirliliği uçuşları iptal ettirdi!
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İHA

Dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ilk 3'te yer alan Pakistan'da Pencap eyaletine bağlı Lahor kenti başta olmak üzere diğer kentlerde etkili olan kirlilik hayatı olumsuz etkiledi.

Yollarda görüş mesafesi düşerken, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Hava kirliliği nedeniyle halkın solunum güçlüğü, boğaz ve göz enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirten sağlık yetkilileri, vatandaşlara dışarı çıkarken gözlük ve maske kullanmaları yönünde uyarı yaptı.

Yoğun hava kirliliğinin Pencap eyalet merkezinde ve güney bölgelerinde etkisini gösterdiği, otoyollarda görüş mesafesini oldukça düştüğü aktarıldı.

Halktan evde kalmaları ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları istendi. Hava trafiği de kesintiye uğrarken, Lahor kentinde bulunan Allame İkbal Uluslararası Havalimanında 9 uçuş iptal edilirken, 8'i ertelendi. Abu Dabi ve Doha'dan kente gelen uçaklar da başkent İslamabad'a yönlendirildi.

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