Pakistan'da İmran Han Protestoları

2023 yılında tutuklanan ve daha sonra 10 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan İmran Han'ın tahliyesi için binlerce Pakistanlı sokaklara indi. Polisle karşı karşıya gelen İmran Han destekçileri, Başkent İslamabad'a ulaştı. Protestocularla polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

2023 yılından beri hapiste tutulan İmran Han'ın tahliye edilmesi için başkent İslamabad'a yürüyen protestoculara önlem olarak Pakistan güvenlik kurumları sokağa çıkma yasağı ve internet kesintileri uygulamaya başladı. Güvenlik güçleri ayrıca önemli yol ve otobanlara barikatlar yerleştirdi. Ancak bu yasakları dikkate almayan protestocular geçtiğimiz salı günü barikatları da aşarak İslamabad'a yürüdü.

REKLAM

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, henüz kentin dış bölgelerinde bulunan protestocuların kent merkezine girmesi hâlinde çok daha radikal önlemler alınacağını bildirdi. Nakvi, "Kolluk kuvvetler ateş açacak ve beş dakikada sonra ortada hiçbir protestocudan eser kalmayacaktır. Kentin merkezine ulaşan herkes gözaltına alınacak." dedi.

Protestolardan ötürü başkent İslamabad ve Rawalpindi şehirlerinde okullar geçtiğimiz pazartesi ve salı günlerinde kapatıldı. Ayırca şehirler arası otobüslerin de iptal edildiği belirtildi.