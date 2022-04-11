Pakistan'da Imran Khan'ın destekçileri sokaklara döküldü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Pakistan'da İmran Han hükümetinin güvensizlik oylaması sonucu düşmesi, İmran Han destekçileri tarafından Rawalpindi'de protesto edildi.

PAKİSTAN'DA NELER OLUYOR?

Pakistan’da Ulusal Meclis’te Başbakan Imran Khan ve hükümeti için dün güven oylaması yapılmış, hükümetinin güven oyu alamaması üzerine Khan başbakanlık görevinden alınmıştı.

Khan'ın görevden alınmasının ardından Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Partisi’nin destekçileri, Karaçi ve Lahor kentlerinde kararı protesto etti.

IMRAN KHAN'DAN KOMPLO İDDİASI

Binlerce kişinin katıldığı protestolarda eylemciler, muhalefet liderlerine karşı sloganlar atarak, ABD'nin müttefiklerinin 'hain' olduğunu dile getirdi.

Görevden ayrıldıktan bir gün sonra, eski Başbakan Khan, takipçilerine Pakistan'ın özgürlük mücadelesinin bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başladığını söyleyerek, “Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor” ifadelerini kullandı.

PAKİSTAN ORDUSU İDDİALARI YALANLADI

Pakistan ordusu, BBC Urdu’nun eski Başbakan İmran Han’ın dün akşam Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva’yı görevden aldığı ancak bunun işleme konulmadığı yönündeki haberinin asılsız olduğunu bildirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, BBC Urdu’nun haberi tamamen asılsız ve yalanlarla dolu olarak nitelendirildi.

Açıklamada, BBC Urdu'nun haberinde gerçeklik bulunmadığı vurgulanarak, bunun organize bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu ve BBC yetkilileriyle iletişime geçildiği aktarıldı.

BBC Urdu’nun haberinde, eski Başbakan Han’ın Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva’yı dün akşam görevden aldığı ancak bunun Savunma Bakanlığı tarafından işleme konulmadığı iddia edilmişti.

Haberde, Bacva’nın beraberindeki askerlerle, helikopterle Başbakanlık konutuna gittiği ve eski Başbakan Han’ın bu ziyareti beklemediği öne sürülmüştü.

Geo News televizyonunun kaynaklara dayandırdığı haberinde ise Han’ın bu iddiaları reddettiği aktarıldı.

BAŞBAKANLIK İÇİN 2 ADAY

İmran Han'dan boşalan başbakanlık koltuğu için mecliste gerçekleştirilecek seçimde 2 isim aday oldu.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif ve İmran Han'ın Pakistan Adalet Hareketi Partisinden (PTI) eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başbakanlık için Meclis Başkanlığına başvuru yaptı.

Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran muhalefet bloğunun adayı Şerif'in başbakanlık ipini göğüsleyeceği öngörülüyor.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni Müslüman bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

IMRAN KHAN: BİR ABD KOMPLOSU

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Han, "Özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor" dedi.

İLK KEZ GÖREVDEN ALINAN BAŞBAKAN OLDU

Han, Pakistan tarihinde ilk kez görevden alınan Başbakan oldu. Han, güven oylaması öncesi ulusa sesleniş konuşmasında, 'rejim değişikliğinin bir ABD komplosu' olduğunu iddia etmişti.

Han sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan´ın yeniden bir özgürlük mücadelesine girdiğini belirterek, "Pakistan 1947'de bağımsız bir devlet oldu; ama özgürlük mücadelesi bugün yabancı bir rejim değişikliği komplosuna karşı yeniden başlıyor. Egemenliğini ve demokrasisini savunan her zaman ülke halkıdır" dedi.