'Palamut Zamanı' seyirciyle buluştu

Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği ilk tiyatro oyunu “Palamut Zamanı”, dün akşam Zorlu PSM’de izleyiciyle buluştu. Başrollerini Ayda Aksel ve Alina Boz’un paylaştığı oyun, iki kadının kesişen hayatlarını anlatırken, sosyal medyanın linç kültüründen yalnızlığa uzanan hikâyesini anlatıyor. Most Production ve Zorlu PSM ortak yapımı olan Palamut Zamanı, hem dram hem komedi unsurlarıyla güçlü bir kadın hikâyesini sahneye taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Ayda Aksel ve Alina Boz'un yanı sıra Bekir Erdem Öz, Sezer Arıçay, Dila Yağcı, Melisa Berberoğlu ve Özcan Ateş’in yer aldığı oyunun müzikleri Çiğdem Erken’e, sahne ve kostüm tasarımı Gamze Kuş’a, ışık tasarımı ise Cem Yılmazer’e ait.

Çağan Irmak ve Alina Boz’un tiyatro sahnesine ilk adımı olan “Palamut Zamanı”, bir ifşa skandalı sonrası kariyeri sarsılan genç bir oyuncu Burcu’nun (Alina Boz), sahil kasabasında yalnız yaşayan Nermin’in (Ayda Aksel) evine sığınmasıyla başlıyor. Nermin’in hayat dolu ve alaycı tavırlarıyla Burcu’nun öfkesi ve çaresizliği çatıştıkça, iki kuşaktan iki kadının gizleri ve yaraları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.