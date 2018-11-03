Palmeiras - Santos maçı rakamları

Brezilya Serie A maçında Palmeiras ile Santos, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 01:00. 63 puanlı Palmeiras 1. sırada bulunuyor, Santos 46 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Palmeiras, son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Santos, geride kalan 2 maçta 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 420 kodlu maçı oynayanlar; Palmeiras galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.00, Santos galibiyet oranı 3.75. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Palmeiras son hafta oynanan Santos maçında 1-2 yenildi.

Santos ise Palmeiras maçında 1-2 kazandı.

Palmeiras, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 12 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Palmeiras, kendi sahasında 29 gol attı, 9 gol yedi.

Santos ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Santos, 14 gol atarken 18 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ