Hollywood yıldızı ve Uluslararası Hayvan Refahı Fonu (IFAW) üyesi Pamela Anderson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açık mektup yazarak Nahodka kentinde insanlık dışı koşullarda tutulan orka ve beyaz balinaların serbest bırakılmasını istedi.

Anderson mektubunda,

"Nahodka'da tutsak haldeki 11 orka ve 87 beyaz balina için yazıyorum. Rusya hükümetine bu balinaların satışını durdurmaya yönelik attığı önemli adımlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum.

Bu harika hayvanların doğaya, Rusya'nın Uzak Doğu Bölgesi'ndeki sulara bırakılması için hükümet tarafından ilk adımlar atıldığını anlıyorum. Bu haberlerden dolayı çok mutluyum. Orka ve beyaz balinaların doğaya salınmasına yönelik nihai kararın da henüz alınmadığını anlıyor ve saygılarımla sizden bu yönde bir talimat vererek konuyu çözmenizi talep ediyorum." dedi.

'Balina hapishanesinin' uluslararası çapta endişe yarattığını vurgulayan Anderson, Rusya hükümetinin Rus ekologlar ve uluslararası uzmanlarla birlikte balinaların doğaya bırakılması için profesyonel bir plan hazırlamasını umduğunu da kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 22 Şubat'ta, balinalarla ilgili durumun 1 Mart'tan önce çözüme kavuşturulması için Rusya Doğal Kaynaklar ve Tarım bakanlıklarına talimat vermişti.