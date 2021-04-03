Paramotorla uçarken çakıldığı anlar kamerada

Pamukkale travertenleri üzerinde bugün saat 14.00 sıralarında paramotorla uçuş yapan 32 yaşındaki Kemal Oturak, yere yakın uçtuğu sırada manevra yaparken, kanadın kapanması sonucu çakıldı. Kazada, bacağı kırılan Oturak, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan Kemal Oturak'ın çakılma anı ise cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, Oturak´ın paramotorla uçtuğu sırada yere çakıldıktan sonra yaklaşık 20 metre sürüklendiği, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor.
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