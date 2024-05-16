Panathinaikos taraftarlarından Fatih Terim'e büyük tepki!
Panathinaikos'un şampiyonluk şansının bitmesinin ardından Panathinaikos taraftarları sosyal medya üzerinden tepkilerini Fatih Terim'e ve yönetime çevirdi. İşte yazılanlar...
Panathinaikos'un PAOK'a 4-1 yenilerek üst üste 3. yenilgisini alıp şampiyonluğa veda ettiği maçın ardından taraftarların büyük öfkesi vardı.
Panathinaikoslu taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına büyük tepki gösterdi.
Yunan basınından Sportdog'un derlediği Panathinaikoslular'ın tepkileri şöyle:
"Futbol takımının yok oluşuna şükürler olsun, şimdi basketbola geçiyoruz."
"Ivan Jovanovic teknik direktördü, Fatih Terim teknik direktör taklidi yapıyor."
"Sadece Bernard'a büyük bir saygı duyuyorum. Başkan, teknik direktör ve Ioannidis dışındaki diğer oyunculara söylenecek söz yok."
"Dünyada bir ilk. 1. sıradaki takım teknik direktör değiştirip sezonu 4. bitiriyor."
"Emekli olmuş Fatih Terim'i hemen evine gönderin. Son maçları kurtarmak için başka biri gelsin."
"Teknik direktör değişikliği muhteşem oldu. Hangi sirk size ilham verdi?"
KOVULACAK İDDİASI
Yunan basınında Sport24, Panathinaikos'un sezon sonunda Fatih Terim ile yollarını kesin olarak ayıracağını duyurdu.
Ayrıca, kısa süre içerisinde yapılacak toplantı sonrası Terim'in son 2 lig maçı ve kupa finaline dahi çıkamayabileceği belirtildi.