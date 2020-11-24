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Pandemi sürecinde güvensiz maskelere 759 bin TL ceza

Pandemi sürecinde üretilen maskeler ve tulumlarla ilgili yapılan denetimlerde 47 ürünün test edildiği, 43'ünün güvensiz olduğunun belirlendiği, bunlardan 17'si için 759 bin 716 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi

Pandemi sürecinde güvensiz maskelere 759 bin TL ceza
Pandemi sürecinde güvensiz maskelere 759 bin TL ceza
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DHA

2'nci Uluslararası Endüstriyel ve Çevresel Toksikoloji Kongresi'nde, 'Kişisel Koruyucu Donanımlarda Ürün Güvenliği ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetleri' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Aykut Karakavak, pandemi sürecinde kişisel koruyucu donanımlarla ilgili yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Karakavak, Ocak ayının başından itibaren ciddi bir çalışma yürüttüklerini, özellikle solunum koruyucu maskelerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Solunum koruyucularla ilgili piyasa gözetim denetimleri yapıldığına değinen Karakavak, "47 ürün test edildi ve 43'ünün güvensiz olduğu tespit edildi ve idari süreç başlatıldı. Bunlardan 17 marka model ürüne ilişkin 759 bin 716 lira idari para cezası uygulandı. Kalan 26 marka model ürünle ilgili süreç devam ediyor" dedi.

Karakavak, pandemi sürecinde 2 kuruluşun test muayene altyapısını oluşturduğuna dikkat çekerek, "Test muayene alt yapımız genişledi ve 2 tane onaylanmış kuruluşumuz var. Ocak ayında bu kurumların kendi test imkanları yoktu, ona kavuştuk. Bakanlığımız kendi onaylanmış kuruluşlarımızın, akredite laboratuvar altyapısı kullanılarak, sağlık çalışanlarına sunulan ürünler test ediliyor ve güvenli olan ürünlerin sağlık çalışanlarına sunulmasına çalışılıyor" diye konuştu.

'İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞLARI DA DENETLİYORUZ'

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı Yavuz Selim Eker de geçen Mart ayında yapılan düzenleme ile internet üzerinden satışları da denetleyebilir hale geldiklerini anlatarak, "En önemli eksiklerimizden bir tanesi olan internet üzerinden denetim yapabilme yetkisini bu kanunla kazandık. Birçok ürün internet üzerinden satılıyor ve burada bir denetim yaptırımımız olmadığı için de, çok ciddi anlamda büyük sıkıntılar yaşıyorduk" dedi.

Maske ve tulum gibi ürünlerin oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Eker, "Riskli ürün gruplarını ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ (GÜBİS) adı altındaki sistemimizde dönem dönem yayınlıyoruz. Bu sitenin amacı güvensiz ürünleri hızlı bir şekilde tüketiciye ve ticari işletmelere iletilerek önüne geçmektir" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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