Halka açık! Trans yağların riskleri anlatılacak!

HABERTURK.COM

Doğal bir yağ türü olmayan ve gıdalarda kullanılan trans yağ, bitkisel yağa ‘hidrojen’ eklenmesiyle elde edilen yağ olarak biliniyor. Trans yağ nedeniyle bütün dünyada yılda yarım milyon kişi koroner kalp hastalığı nedeniyle yaşamını yitiriyor.

BUGÜN SAAT 14.00'TE

Bugün (28 Ekim Çarşamba) saat 14:00’te halka açık olarak gerçekleştirilecek “Pandemi sürecinde sağlıklı beslenme: Trans yağların riskleri” konulu webinarda, trans yağın sağlık üzerindeki etkileri, özellikle pandemi döneminde sağlıklı beslenmenin önemi konuşulacak.

Halka açık olarak düzenlenen Webinar yayını saat 14:00 itibari ile http://online.artideger.org/ adresinden girip ücretsiz kayıt olarak izlenebilecek, yayın sırasında yazılı olarak konuşmacılara sorular da iletilebilecek.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Trans yağın sağlığa zararları neler?”; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi - Sağlığa Evet Derneği üyesi Prof. Dr. Pınar Ay, “Trans yağın yasal kısıtlaması ile ilgili Türkiye çalışmaları, Dünya Sağlık Örgütü önerileri neler?”; Türkiye Diyetisyenler Derneği 2. Başkanı - Sağlığa Evet Derneği üyesi Dr. Öğr. Üyesi Z. Begüm Kalyoncu, “Trans yağ hangi gıdalarda olur, neden kullanılır?” ve Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi - Politika Danışmanı Tanzer Gezer; “Mevzuat kazanımları, gelecekte yapılacaklar” başlıklı sunumlarını yapacaklar.

TRANS YAĞLAR SAĞLIĞIMIZA NE YAPIYOR?

Prof. Dr. Elif Dağlı, Trans yağların damar iç yüzeyinde meydana getirdiği değişiklikler neticesinde başta kalp hastalığı olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açtığını belirterek, bugünkü sunumunda trans yağın sağlığımız üzerine etkilerini, trans yağ tüketimi ile ilişkili riskleri detaylı biçimde ele alacaklarını ifade etti.

Tanzer Gezer, sunumunda gıdalarda kullanılan endüstriyel trans yağlara getirilen yasal kısıtlama hakkında bilgilendirme yapacak. Gezer, “Mevcut etiket düzenlemesiyle trans yağlardan korunma tamamen tüketicinin sorumluluğuna bırakılmıştı. Türk Gıda Kodeksi’nde Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde yapılan değişiklikle bu sorumluluk Ocak 2021'den itibaren gıda işletmecilerine yükletilmiş oldu.” diyerek, Sahada yönetmeliğe uyum nasıl kontrol edilecek?, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 hedefine ne kadar yakınız?” gibi soruların yanıtını paylaşacağını aktardı.