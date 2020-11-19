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Şişecam, 35’inci Cam Sempozyumunu hayata geçirdi. Pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen uluslararası sempozyumun ana teması ise “Sürdürülebilir Gelecekte Cam: Pandemi ve Yeni Ekosistem” oldu.

Toplam 39 ülkeden yaklaşık 800 araştırmacı, bilim adamı ve sektör profesyonelini bir araya getiren sempozyumda camın geleceği, küresel salgınla oluşan yeni koşul ve trendler,sürdürülebilirlik ve yeni teknolojiler konuşuldu. Oturumların “Yeni Ekosistem”, “İleri Teknolojik Materyaller”, “Sürdürülebilir Cam Üretimi”, “Operasyonel Mükemmellik” gibi başlıklar altında gerçekleştirildiği sempozyumda 17 sunum gerçekleştirildi.

Şişecam Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, geleneksel hale gelen sempozyumun küresel salgın koşulları nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak düzenlediğini belirterek, "Pandemi doğa ile olan etkileşimimiz hakkında düşünmemizi sağladı. Sadece ekonomi ve işin sürdürülebilirliği değil, eğitim sistemi, turizm, sosyal etkileşim gibi birçok alanda yeni kural ve anlamlarla karşılaştık. Bu yeni kural ve kavramlarla uyum sağlayacak bir değişim içine girdik. Bu nedenle bu yıl sempozyum temamızın camın bu yeni ekosistemdeki rolü ve sürdürülebilirliği olabileceğini düşündük" diye konuştu.

Camın çağımızın en etkileyici malzemelerinden biri olduğunu ve hayat kalitemizi yükseltmek açısından kilit bir rol oynadığını dile getiren Kırman, "Şeffaflık, şekil alabilirlik, sertlik, kolay bulunabilirlik, düşük maliyet gibi özellikleri ile cam, elektronik, sağlık, iletişim, savunma, enerji yönetimi ve akıllı uygulamalar gibi birçok alanda kendine yer bulabilen çok önemli bir materyal. Uygulama ve işlemlerde varlığını ve yaygınlığını giderek artıran cam endüstrisinin en temel odaklarından biri de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir bir geleceğe ulaşabilmemiz için sadece hükümetlerin değil, temel endüstrilerin de isteği ve yetkinliği gerekiyor. Cam endüstrisi de bu temel endüstrilerden biri" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Kırman ayrıca, 35'inci Şişecam Cam Sempozyumu katılımcılarını, Uluslararası Cam Komisyonu’nun (ICG) 2022’nin Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Cam Yılı” olarak kabul edilmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarını desteklemeye davet etti.