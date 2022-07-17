Panik atak belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Stresli ve gergin bir ruh hali ile gerçekleşen ataklar olarak bilinen panik atak, aslında çok da tehlikeli olmayan anksiyete bozukluğudur. Ancak panik atak ile birlikte ortaya çıkan kaygı ve stres durumları, kişilerin sosyal hayatlarında aksaklıklar yaşamasına yol açar. Panik atak ile birlikte bireyler nefes almada zorlanma, düzensiz kalp ritmi, baş dönmesi ve mide bulantısı gibi sorunlar da yaşar. İlk kez panik atak geçiren hastalar ise kalp krizi geçirdiklerini sanarak hastaneye başvurur. Peki, panik atak hastalığı için neler yapılmalıdır?

Panik Atak Nedir?

Panik atak hastalığı, en bilinen anksiyete bozukluklarından biridir. Panik atak hastalığının kişiler için en korkutucu tarafı bu hastalığın ne zaman ortaya çıkacağının belli olmamasıdır. Ani bir şekilde ortaya çıkan ve dakikalarca sürebilen panik atağın halk arasındaki tanımı da korku ve stres hastalığıdır. Panik atak hastalığı psikolojik kaynaklı olduğu için uzman desteği alınması çok önemlidir.

Panik Atak Neden Olur?

Panik atak hastalığının neden meydana geldiği kişilerin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. Genetik nedenler panik atağa yol açabileceği gibi çevresel etkenlerle bir araya geldiğinde bu ataklar daha sık meydana gelebilir. Bunun yanı sıra panik atağa neden olan durumlar şunlardır:

Kimyasallar: Kişilerin günlük hayat içerisinde kullandığı bazı ilaçlar ve bunların içerisindeki karbondioksitler panik atağın meydana gelmesine sebep olabilir.

Anatomik kaynaklı bozukluklar: Beynin sapında mavi bir nokta bulunur. Bu bölgede beyin görevi doğru bir şekilde yerine getiremez ise kişi kendini sürekli bir korku hali içinde bulur. Bunun yanı sıra beyinde yer alan serotonin, Gaba ve noradrenalin isimli maddelerde meydana gelen dengesizlikler de panik atağa sebebiyet verebilir.

Antidepresanlar: Antidepresan kullanımı bazı kişilerde ilk kullanımda yan etkilere sebep olabilir. Panik atak da bu yan etkilerden biridir.

Panik atak hastalığını tetikleyen durumların içinde beslenme düzenimiz de bulunur. Aşırı alkol, sigara ya da kimyasal madde tüketimi panik atak sorununa yol açabilir.

Kişinin karakter yapısı: Bazı kişilerin çekingen, obsesif kompülsif ve histerik kişilik özelliklerine sahip olması panik atak hastalığına sahip olmasına neden olabilir.

Küçüklükte ya da erişkinlik döneminde yaşanan travmalar, cinsel tacizler ve duygusal yaralanmalar da panik atak nedenler arasında yer alır.

Panik Atak Nasıl Geçer?

Panik atak hastalığı ile mücadele etmek isteyen kişiler, panik atağın nasıl geçeceği konusunda hem uzmanlardan görüş alır hem de internet kaynakları üzerinden destek almaya çalışır. Panik atağın geçmesi için ilk yapılması gereken uzmana gözükmektir. Panik atak ne zaman meydana geleceği belli olmayan bir hastalıktır. Kimi kişilerde düzenli sıklıklar ile meydana gelirken kimi kişilerde ise daha uzun aralıklar ile gelir. Ancak panik atak dinlenerek geçebilecek bir hastalık değildir. Bilişssel tedavi yöntemleri kullanılmalıdır. Bu sebeple panik atağın geçmesi için psikolog/ psikiyatr desteği vakit kaybedilmeden alınmalıdır.

Panik Atak Belirtileri

Panik atak kişileri günlük hayat içerisinde hiç beklemedikleri bir anda yakalayabilir. İşte panik atak belirtileri:

Göğüs bölgesinde sıkışma ve ağrı meydana gelir.

Yutkunma sırasında zorluk yaşanır.

Nefes alıp verirken zorlanılır.

Nefes darlığı problemi ortaya çıkar.

Nefes alıp verme düzensizleşir.

Kalp ritminde bozukluk meydana gelir ve hızlı çarpıntı başlar.

Kişi kendini bayılacak gibi hisseder ve bazı kişilerde bayılma gerçekleşir.

Sıcak basar ve buna bağlı olarak aşırı terleme meydana gelir.

Ani üşüme hissedilir.

Karın bölgesinde kramp ve ağrı hissedilir.

Ellerde, kollarda ve bacaklarda uyuşma hissedilir.

Kişi öleceğini düşünür.

Derealizasyon meydana gelir. Kişi gerçek hayattan kopar.

Panik Atak Tedavisi

Panik atak tedavisi kişilerin merak ettiği konular arasında yer alır. İlk aşamada psikoterapi tekniğine başvurulur. Psikoterapinin ardından panik atağa sebep olan psikolojik ya da çevresel etkenler tespit edilir. Ardından kişiye ve panik atak hastalığının seviyesine göre özel ilaç tedavisine başlanılır. Panik atak tedavisinin başlangıcında kişi kendini iyi hissederek tedaviyi bırakmak isteyebilir. Ancak bu panik atak seviyesinin kısa sürede daha fazla ilerlemesine yol açar. Bu yüzden tedavi yarım bırakılmamalıdır.

Panik Atak En Çok Kimlerde Görülür?

Panik atak hastalığı her yaştan kişide görülebilir. Ancak genel olarak panik atak hastalığının mükemmeliyetçi özelliklere sahip insanlarda görüldüğü bilinmektedir. Hayatını çok fazla kural altına alan ve hata yapmaktan çekinen kişiler, hayatlarında ortaya çıkan küçük aksaklıklar yüzünden daha fazla kaygı ve stres duygusu içine girer bu da panik atağın ortaya çıkmasına yol açar. Bunun yanı sıra aşırı alkol, sigara ve uyuşturucu madde kullanan kişilerde de panik atak hastalığı çok sık görülür. Panik atak hastalığın en çok görüldüğü bir diğer kesim ise travması olan kişilerdir. Boşanma, taciz ya da duygusal darbeler alan kişiler bu duygu durum bozukluklarının sonunda panik atak hastalığı ile karşı karşıya kalabilir.

Panik Atak Başlangıcı

Panik atak başlangıcının nasıl ortaya çıktığı ve hangi belirtiler ile kendini gösterdiği merak edilen konuların arasında yer alır. Panik atağın ilk başlangıcında meydana gelen belirtiler kalp krizi ile benzer belirtiler taşır. Bu yüzden ilk kez panik atak geçiren kişiler kalp krizi geçirdiklerini de düşünebilir. Panik atak başlangıcında 4 temek belirti bulunur. Hiçbir sebep yokken kişinin bir anda göğüs kasılması, kalp çarpıntısı, nefes almada güçlük çekmesi ve baş dönmesi yaşaması panik atak başlangıcına işarettir. Kişi bir anda kendini bayılacak gibi hissederse ya da baygınlık geçirirse vakit kaybetmeden doktora başvurmalıdır.

Panik Atak Testi

Panik atak hastalığının teşhisi için kişiler panik atak testine alınır. Günümüzde yoğun çalışma koşulları, kişilerin stres ve kaygı seviyelerinin yükselmesi ile birlikte panik atak hastalığına sahip olan kişilerin sayısında artış yaşanmaktadır. Bu yüzden kişiler aniden ortaya çıkan panik atak hastalığını teşhis etmek için bazı testler yapılmaktadır. Bu testler ile kısa sürede kişilerin panik atak sorununun olup olmadığı tespit edilir. Panik atak testinde ilk yapılması gereken hastanın aile ve kendi yaşam öyküsünü dinlemektir. Ardından tiroit testleri, dolunum yolu enfeksiyon testleri, EKG ve kan sayımı testleri yapılır. Bu testler hastanelerde uzman kişiler tarafından yapılır ve sonuçları da doktorlar tarafından değerlendirilir. Bu testlerin sonucunda kişi de panik atak olduğu tespit edilir ise vakit kaybetmeden ilaç ve psikoterapi tedavisine başlanılır. Bu tedaviler doktorların uygun gördüğü zaman süresince devam etmelidir. Hastanın kendini iyi hissederek tedaviyi yarım bırakması panik atak hastalığının şiddetini daha fazla arttıracaktır.