Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Papa'dan ilk fotoğraf | Dış Haberler

        Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf

        Vatikan, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi altında olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ilk kez hastaneden fotoğrafını yayınladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 23:16 Güncelleme: 16.03.2025 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Papa'dan ilk fotoğraf
        ABONE OL

        Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

        Daha önce sevenlerine sesli mesaj yollayan Papa’nın bu kez Vatikan tarafından hastaneden ilk kez fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafta, Papa’nın hastanenin şapelinde olduğu görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Bahçeli: PKK derhal feshini kararlaştırmalı
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Adana Demirspor resmen küme düştü!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"