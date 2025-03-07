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        Haberler Dünya Papa'dan sesli mesaj: Sağlığım için dua eden herkese yürekten teşekkür ederim | Dış Haberler

        Papa'dan sesli mesaj: Sağlığım için dua eden herkese yürekten teşekkür ederim

        Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tedavi gördüğü hastaneden ilk kez gönderdiği sesli mesajda, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim" dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2025 - 08:37 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:37
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        Papa'dan sesli mesaj
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        Katoliklerin ruhani lideri 88 yaşındaki Papa Francis'in 14 Şubat'tan bu yana İtalya'nın başkenti Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

        Papa, hastaneden ilk kez sevenlerine sesli mesaj gönderdi. Vatikan'daki Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen gece duası sırasında dinletilen mesajında Papa, "Sağlığım için meydanda dua eden herkese yürekten teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun" dedi.

        Vatikan tarafından Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, Papa'nın ateşinin olmadığı ve kan değerlerinin stabil seyrettiği belirtildi.

        14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

        Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

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        14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

        Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

        22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

        Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

        Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

        Papa, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamış, 4-5 Mart'ta da durumu stabil seyretmişti.

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