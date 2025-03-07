Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap: Tarihi yanlış yorumluyor | Dış Haberler

        Macron'dan Putin'in Napolyon hatırlatmasına cevap: Tarihi yanlış yorumluyor

        Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, "Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var" sözlerine yanıt verdi. Macron, "Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor. Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 07:21 Güncelleme: 07.03.2025 - 07:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Macron'dan Putin'e: Tarihi yanlış yorumluyor
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Napolyon'un Moskova seferi bozgununu hatırlatmasına ilişkin, "Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum." dedi.

        Avrupa Birliği (AB) liderleri, Belçika'nın başkenti Brüksel'de olağanüstü bir zirve için bir araya geldi.

        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor Haberi Görüntüle

        Zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, "Avrupa'da ciddi bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız." dedi.

        Macron, barışın sağlanmasını istediklerini ancak Ukrayna için hiçbir garanti olmadan aceleyle müzakere edilecek bir ateşkesi arzulamadıklarını vurguladı.

        "Ukrayna'da, bu ülkenin egemenliği ve güvenliği yanı sıra bizim de güvenliğimiz söz konusu." ifadesini kullanan Macron, Rusya'nın Avrupa ve Fransa için uzun vadede varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

        REKLAM

        Rusların, 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde ve daha sonra da niyetlerini ifade ettiğini belirten Macron, Moskova hükümetinin, Ukrayna'da hiçbir ordu bulunmamasını ve ülkenin askerden arındırılmasını istediğini söyledi.

        Macron, "Ruslar, Ukrayna'yı tarafsız bir ülke olarak görmek istediklerini söylüyorlar. Bu da küçültülmüş bir ordu anlamına geliyor." dedi.

        "BENİ ŞAŞIRTIYOR"

        Putin'in, "(Napolyon'un Moskova seferi bozgunu) Hala nasıl bittiğini unutarak Napolyon'un zamanlarına geri dönmek isteyen insanlar var." sözlerinin hatırlatılması üzerine Macron, şöyle konuştu:

        "Tarihi yanlış yorumladığını düşünüyorum ve bu beni şaşırtıyor. Napolyon fetihler gerçekleştirdi ancak bugün Avrupa'da gördüğüm tek emperyalist güç Rusya'dır. O tarihe revizyonist ve emperyalist bir bakış açısıyla yaklaşan bir liderdir."

        "Kısa vadede önceliğimiz, Ukrayna ve ordusunu desteklemek." diyen Macron, AB'nin bu yıl Ukrayna'ya 30,6 milyar avro destek sağlayacağını duyurdu.

        Macron, "Ukrayna'da ne olursa olsun, tehdidi göz önünde bulundurduğumuzda, savunma kapasitelerimizi artırmalıyız. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Avrupalılar için bağımsız savunma kapasitelerini oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Zirvede, öncelikli alanların belirlendiğine dikkati çeken Macron, "Bunlar ya bağımlılıklarımızın bulunduğu ya da Avrupa ve Avrupa dışı çözümler arasında rekabetin olduğu alanlardır. Hava savunması ve füze karşıtı savunma, derin saldırı kapasitesini de içeren topçu sistemleri, füzeler ve mühimmat, İHA (İnsansız hava araçları) ve İHA savar sistemleri, ayrıca uzay ve kritik altyapıların korunmasını içeren stratejik kolaylaştırıcı unsurlar." şeklinde konuştu.

        Avrupa'nın, Rusya'nın saldırısına karşı koyabilecek büyüklükte ve yapıda bir Ukrayna ordusu fikrini desteklediğini vurgulayan Macron, bunun kara kuvvetleriyle birlikte gerekli tüm teçhizatı içeren yüz binlerce askerden oluşan bir ordu anlamına geldiğine işaret etti.

        NÜKLEER CAYDIRICILIK KONUSUNDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

        Macron, bu süreci NATO ve diğer ilgili taraflarla yakın işbirliği içinde sürdüreceklerini belirterek, nükleer caydırıcılık konusunda ilerlemek isteyen AB devletleriyle stratejik bir diyalog başlatmak istediğini bildirdi.

        Birçok mevkidaşıyla bu konuyu görüştüğünü söyleyen Macron, şunları kaydetti:

        "Şimdi, teknik ekiplerimizin karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağı bir süreci başlatıyoruz. Hem stratejik hem de teknik düzeyde bir diyalog açacağız ve ardından devlet ve hükümet başkanları düzeyinde görüşmeler gerçekleşecek. Amacımız, bu yılın ilk yarısı sona ermeden yeni işbirliği alanlarının ortaya çıkıp çıkamayacağını değerlendirmektir."​​​​​​​

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Ece Gürel hayatını kaybetti
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Fenerbahçe turu zora soktu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişisel hesaplar peşinde asla değiliz
        Trump'tan Ukrayna açıklaması
        Trump'tan Ukrayna açıklaması
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!"
        "Tur henüz bitmedi"
        "Tur henüz bitmedi"
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Bakan Fidan, Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı ile basın toplantısı düzenledi
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Zelenskiy: Rusya'nın bizi aldatmadığını hissetmemiz gerekiyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        İşte Türkiye Kupası'ndaki çeyrek final eşleşmeleri!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        Polisi öldüren talimat: Sık lan buna!
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        ABD'li Bakan yayına alnında 'haç' işaretiyle çıktı
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        Kadınlar erkeklerden 5.3 yıl daha uzun yaşıyor
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"