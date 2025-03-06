Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Macron, Rusya'nın Avrupa'nın sınırlarına saygı göstermediğini belirtti. Macron ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmemesi hâlinde kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın rolünün artabileceğini işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin sonucunu unutuyor." diyerek Napolyon'un 1812 yılında yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulundu.

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Vladimir Putin ayrıca, Ukrayna'da barış için tarihsel bir perspektif gerektiğini belirtirken, hiç kimseye boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir