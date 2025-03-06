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        Haberler Dünya Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor | Dış Haberler

        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonucunu unutuyor

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam yaptığı konuşmaya dair açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya'ya yönelik söylemlerine değinen Putin "Bazıları Napolyon sefelerinin nasıl bittiğini unutuyor." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 19:01 Güncelleme: 06.03.2025 - 19:01
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        Putin: Bazıları Napolyon'un seferlerinin sonunu unutuyor
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        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün akşam Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'ya etkilerine dair açıklamalarda bulundu.

        Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'nın geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizen Macron, Rusya'nın Avrupa'nın sınırlarına saygı göstermediğini belirtti. Macron ayrıca ABD'nin Ukrayna'ya yardıma devam etmemesi hâlinde kendilerinin hazır olması gerektiğini belirterek, Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'nın rolünün artabileceğini işaret etti.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron'un açıklamalarına yanıt verdi.

        Putin "Bazıları Napolyon seferlerinin sonucunu unutuyor." diyerek Napolyon'un 1812 yılında yenilgiyle sonuçlanan Rusya seferine atıfta bulundu.

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        Vladimir Putin ayrıca, Ukrayna'da barış için tarihsel bir perspektif gerektiğini belirtirken, hiç kimseye boyun eğmeyeceklerini ifade etti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir

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