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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Baykar ile Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı - Teknoloji Haberleri

        Baykar ile Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı

        Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan Leonardo arasında insansız teknolojilerde ortaklık anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:49 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:49
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        İnsansız teknolojilerde ortaklık!
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        Leonardo'nun İtalya'nın başkenti Roma'daki genel merkezinde Leonardo Üst Yöneticisi (CEO) Roberto Cingolani ile Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız teknolojilerde ortaklık anlaşmasına imza attı.

        Cingolani, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, daha sonra Roma Yabancı Basın Derneği'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

        Cingolani, buradaki açıklamasında "Bugün çok önemli bir gün. Baykar ile mutabakat zaptı imzalıyoruz. Baykar'dan meslektaşlarımızla önemli köşe taşlarını belirledik" dedi.

        GELECEK 10 YILDA 100 MİLYAR DOLAR BÜYÜKLÜK BEKLENİYOR

        Karmaşık bir dönemden geçtiklerini belirten Cingolani, bugünkü anlaşmanın son 5 aydaki yoğun çalışmalarının bir ürünü olduğunu söyledi.

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        Cingoloni, anlaşmanın 5 yıllık olduğunu ama derine gidecek bir işbirliğini öngördüğünü ifade ederek, "Bu, büyük bir sonuç" diye konuştu.

        Cingolani, İstanbul’daki Baykar tesislerine yaptığı ziyaretten çok etkilendiğini, Baykar'ın çok geniş bir İHA ürün ailesi olduğunu dile getirdi.

        Selçuk Bayraktar da "Yoğun görüşmeler yürüttük aylar boyunca. Leonardo ile çalışıyorduk zaten. Entegre ettiğimiz sistemler var. İşbirliği yapıyorduk zaten. Kimya ve sinerji son aylarda büyüleyici şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

        Selçuk Bayraktar, iki şirketin birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğuna işaret ederek, "Beraber en iyi sistemleri yapabiliriz. Gösterdikleri işbirliğine teşekkür ederiz. Bu yolculuğa başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

        Bu arada, iki şirketin ortaklığında Türkiye ve İtalya'da üretim yapılacağı açıklandı. Baykar ve Leonardo, Avrupa'da insansız hava araçları pazarının gelecek 10 yılda 100 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını bekliyor.

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