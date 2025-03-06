Rıdvan Dilmen: Bu maçın tek sorumlusu Mourinho'dur!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Rangers'la kozlarını paylaştı ve rakibine 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu "%100 Futbol" programında, Fenerbahçe-Rangers maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

📺 %100 Futbol 🎙️ ( @RidvanDilmen8 ) Rıdvan Dilmen: "Ne futbolcular ne taraftar, bu maçın tek sorumlusu José Mourinho'dur. Onun gibi bir kupa canavarının ikinci yarıda yaptıklarına inanamadım." pic.twitter.com/jrV4EHUfTQ

Ne futbolcular ne taraftar, bu maçın tek sorumlusu hiç tartışmasız Jose Mourinho'dur. Onun gibi bir kupa canavarının ikinci yarıda yaptıklarına inanamadım.

📺 %100 Futbol 🎙️ ( @RidvanDilmen8 ) Rıdvan Dilmen: "Kupa canavarı olarak bildiğim José Mourinho'nun şu maçı bir rövanş maçı niteliğinde bitirmesi bir intihardır." pic.twitter.com/TQJe9awdWJ

Yılları şampiyonluklarla geçmiş ve kupa canavarı olarak bildiğim Jose Mourinho'nun şu maçı bir rövanş maçı niteliğinde bitirmesi bir intihardır. Glasgow Rangers'ı analiz etti, MR'ını çekti. Bile bile lades oldu.

"MOURINHO TEKNİK OLARAK SAÇMALADI"

Fenerbahçe'nin 'bu da kaçar mı' denilecek iki pozisyonunu söylesinler. Hop şişir, hop şişir oldu. Fenerbahçe ilk yarıda 8 korner kullanıyor ve duran toptan golü buluyorsun. Fenerbahçe 2. gole kadar fazla pozisyon vermedi. İkinci yarıda 8 korner atan takım, hücum oyuncusu oyuna sokarak 75'e kadar korneri yok. Bu süreçte doğru oynayamadı ve rakibin de işine geldi. Propper sakatlandıktan sonra giren Balogun, En-Nesyri ve Dzeko kadar iyi kafaya çıkıyor. Şişirilen toplar işine geldi, dönen topu alarak kontraya çıktılar. Jose Mourinho'nun şapkadan tavşan çıkarmak için teknik olarak saçmaladığı bir maç oldu.