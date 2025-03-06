Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı | SON DAKİKA HABERİ

Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı | SON DAKİKA HABERİ

Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı! Yalova'da, zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan ve dilencilik yapan M.P.'nin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu

Anadolu Ajansı Giriş: 06.03.2025 - 14:06 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:14 facebook

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