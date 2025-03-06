Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
Yalova'da, zabıta ekipleri tarafından düzenlenen dilenci operasyonunda yakalanan ve dilencilik yapan M.P.'nin üst aramasında 164 bin lira ve bir miktar döviz ele geçirildi. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu
Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.
PARALARI 6 ZABITA SARDI
AA'da yer alan habere göre Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı.
Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.