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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı | Son dakika haberleri

        Çay ocağına silahlı saldırı: 5 yaralı

        Çorum'da çay ocağına düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 23:46 Güncelleme: 06.03.2025 - 23:46
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        DHA'nın haberine göre; olay saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi, Damat Şükrü Sokakta meydana geldi.

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        H.C.S. (35), çay ocağına gelerek daha önceden tartıştığı kişilere pompalı tüfekle rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu çay ocağında bulunan 5 kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yere yığıldı.

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        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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