İstanbul Bakırköy'de bulunan çocuk psikiyatri kliniğinde, farklı şikayetlerle gelen çocuklara ketamin vererek, onları aileleri tarafından taciz edildiğine inandıran ve çocuklara herhangi bir cinsel istismar geçmişi olmamasına rağmen hızlıca çoklu kişilik bozukluğu (ÇKB) ve disosiyatif kimlik bozukluğu (DKB) teşhisleri koyarak aileleri tehdit ettiği ve şantaj yaptığı iddiası ile tutuklanan Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun yargılanmasına Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DHA'daki habere göre duruşma salonunda tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu ile diğer tutuksuz sanıkların bazıları, avukatları ile birlikte hazır bulundu. Tüm tarafların dinlendiğini ve dosyanın tamamlandığına kanaat getiren mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık Süleyman Salih Zoroğlu hakkında 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareyi yapma ve sağlama' suçundan 14 yıl 22 gün hapis, Ali Mirza K., Dila B. ve Elanur C. isimli çocuklara yönelik 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis, Cevdet C.'ye yönelik 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis, 'Şantaj' suçundan 10 ay 4 gün hapis, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 10 ay hapis olmak üzere toplam 25 yıl 8 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme heyeti Zoroğlu'na yardım ettiği öne sürülen sanık Ahmet Aktaş hakkında ise, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezası, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve Ali Mirza K. isimli çocuğa yönelik 'Çocuğa karşı eziyet' suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 lira adli para cezasına hükmetti.

Tutuksuz sanıklar Özgül Zoroğlu, Hüsnü Ağca, İnci Arslan ve Zeynep Akgül'ün ise tüm suçlardan beraatlerine karar verildi.

972 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Zoroğlu hakkında 21 kez "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", 21 kez "eziyet", 4 kez "iftira", 2 kez "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kez "şantaj", 2 kez "uyuşturucu madde kullanımını özendirme", 1 kez "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", 1 kez "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından toplamda 96 yıldan 972 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Ayrıca, Zoroğlu'nun eşi Özgül Zoroğlu, klinikte psikolog olduğu iddia edilen Ahmet Aktaş, klinikte bir süre çalışan sözde doktor sanık Hüsnü Ağca, klinik sekreteri sanık İnci Arslan ve klinikte psikolog olarak görev yapan Zeynep Akgül'ün de benzer suçlardan hapis cezalarına çarptırılması talep edilmişti.