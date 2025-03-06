İzmir Çiğli'de olay, geçen yıl 28 Ekim'de saat 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü içki satışı yapılan market işletmecileri ile aralarında husumet olan grup, 2 otomobille iş yerine geldi.

DHA'daki habere göre araçlardan inen kişiler ile işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve olay günü istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50), tabanca ile vuruldu.

Polisin yaptığı çalışmada, şüphelilerin Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye gittiği, burada kullandıkları 2 otomobili bırakıp, kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca ele geçirildi.

Bu arada olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; markete dışarıdan tabancayla ateş edildiği, sokaktaki silah sesini duyan bir kadının panikle koştuğu, şüphelilerin otomobillere binerek kaçtığı görüldü. Adliyeye sevk edilen Cihat Pekgöz, Enis İnal, Mesut Akgül, Muhammed Gönüldaş, Umut Şahin Gönüldaş tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. 'Okan' lakaplı S.S. ile M.K. arasındaki alacak meselesine Mesut Akgül'ün aracılık yaptığı belirtildi. Olay günü Mesut Akgül'ün İzmir'de yaşayan Enis İnal ile görüşerek bir araya geldiği, buluşmaya İnal'ın davetiyle Muhammed Gönüldaş ve Umut Şahin Gönüldaş'ın da katıldığı ifade edildi. Tarafların bir türkü evinde buluştuğu Mehmet Sıddık Temel'in de aynı masada olduğunun altı çizildi.

Daha sonra ekibin bir tekel bayiye gittiği, burada Akgül'ün telefonla S.S.'yi aradığı ve tansiyonun yükseldiği, bu sırada Akgül'ün Temel'in cep telefonunu yere çarparak kırdığı iddianamede yer aldı.

"SIK LAN BUNA" DEMİŞ VE 6 KURŞUN

İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Akgül'ün, yanındaki Cihat Pekgöz'e dönerek, "Sık lan buna" dediği ve Pekgöz'ün de Temel'e 6 el ateş ettiği belirtildi. Pekgöz'ün, Temel'i hedef aldığı ancak market sahibi Ünal Öz'ü de öldürebileceği ihtimalini gözeterek ateş ettiğine vurgu yapıldı.

"SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN YAKALANDI"

İddianamede, sanıkların olayın ardından Akgül'e ait oto galeriye gittikleri araçlarının plakalarını değiştirerek kaçışlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarının altı çizildi. Akgül'ün, Umut Şahin aracılığıyla Soma'ya gittiği, Silopi'de sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığı iddianamede yer aldı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tüm tutuklu sanıklar için ayrı ayrı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası, iş yeri sahibi Öz yönünden 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, Karşıyaka 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.