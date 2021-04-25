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Papa Francis: ‘‘Hepimiz kendimizi sorgulamalıyız.’’

Papa Francis, Akdeniz’de 130 sığınmacının bulunduğu botun batmasının ardından Vatikan'da Aziz Petrus Meydanı’nda açıklama yaptı.

Papa Francis: ‘‘Hepimiz kendimizi sorgulamalıyız.’’
Reuters

Papa Francis Akdeniz'de 130 sığınmacının bulunduğu lastik botun batmasının ardından pazar günü açıklama yaptı. Açıklamasında “Şimdi utanma zamanı" diyerek BM üyesi devletleri acil durum çağrılarına yanıt vermemekle suçladı.

Francis, haftalık kutsaması için Aziz Petrus Meydanı önündeki yüzlerce insana, "Akdeniz'deki bir başka trajediden dolayı çok acı çektiğimi itiraf ediyorum" ifadelerine yer verdi.

SOS Mediterranee, Akdeniz’deki sığınmacıları taşıyan botun battığını ve 130’dan fazla sığınmacıya ulaşılmadığını bildirmişti. Arama kurtarma çalışmalarını yapan sivil toplum kuruluşu sığınmacılarının arasından 10 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Olay sonrası, Uluslararası Göç Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, uluslararası toplumu önlenebilir can kayıplarını sona erdirmek için acil adımlar atma çağrısında bulundu. Yaşamını yitiren 10 kişi dışında bottaki sığınmacılara hâlâ ulaşılamadı. Sığınmacıların hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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