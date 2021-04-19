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Papuduk kitap seti ile çocuklara hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırılacak

Sabancı Vakfı, çocuklara hayvan ve doğa sevgisi kazandırmak amacıyla hazırladığı Papuduk kitap setinin daha çok çocuğa ulaşması için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Papuduk kitap seti ile çocuklara hayvan hakları konusunda farkındalık kazandırılacak
AA

Her birinde hayvan haklarına dair farklı bir temayı ele alan Papuduk kitap setinden yola çıkılarak hazırlanan ve TEGV gönüllülerinin online olarak yürüteceği "Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri"nde çocukların hayvan hakları konusunda farkındalık kazanmaları ve yaratıcı okuma becerileri geliştirmeleri hedefliyor.

Çocukların eğlenirken öğreneceği Papuduk ile Hayvan Hakları Etkinlikleri'nde insanların hayvanlara ve doğaya zarar veren davranışlarına, çocukların yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin harekete geçirilmesine odaklanılıyor.

Etkinliklerde çocuklar kendilerini ve çevrelerini sorgulama fırsatı yakalarken aynı zamanda duygularını anlama, empati kurma, farklı sorunlar karşısında çözüm üretebilme ve problem çözme becerisi gibi alanlarda da kendilerini geliştirebiliyor.

İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanan, 70 ila 80 dakikalık 5 ayrı oturumdan oluşan etkinlikler yaratıcı okuma metoduyla gerçekleşiyor.

Etkinlikler, TEGV Dijital Platformu'nda bütün çocuklara açık ve ücretsiz olarak yayınlanacak.

- Papuduk kitap seti

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Serra Sabancı'nın çocukken büyükannesinin masallarında dinlediği tavşan Papuduk, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı Tolga Öztorun ile yaratıcı drama eğitmeni Lider Hepgenç'in kalemiyle ve Ece Zeber'in çizgileriyle yepyeni maceralara atıldı.

Prof. Dr. Feyza Çorapçı'nın gözüyle değerlendirilen hikayeler, Tekir Kitap aracılığıyla Türkiye'deki tüm çocuklara ulaşmaya hazır hale geldi.

Çocuklara hayvan haklarını öğretebilmek ve hayvan sevgisine dair duyarlılık kazandırabilmek adına geliştirilmiş 5 kitaptan oluşan seride, ormanda neşe içinde yaşayan Papuduk isimli bir tavşanın, hayvanlara ve doğaya zarar veren insanları, davranışlarından vazgeçirmek adına giriştiği maceralar anlatılıyor.

Papuduk serisi, Sabancı Vakfı aracılığıyla devlet okullarında görev yapan öğretmenlere ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Kitapların görme engelli okuyucular için hazırlanan sesli betimlemeli erişilebilir versiyonlarına da ücretsiz olarak Sabancı Vakfı web sitesinden ulaşılabiliyor.

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