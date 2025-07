Paralel şekilde ilerliyorlar! 4'ü de 2 km uzunluğunda!

Konya'nın Karapınar ilçesi Akören Mahallesi'nde başlayan ve Ereğli'nin Hortu Mahallesi sınırlarına yaklaşan yüzey yarıkları, mahalleliyi tedirgin ediyor.

DHA'nın haberine göre Akören Mahallesi Muhtarı Yusuf İlaslan, "Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda. 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında" dedi.

DERİNLİĞİ 5 METREYE ULAŞIYOR

Konya Ovası’nda çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obrukların son yıllarda sayıları artarken, havzadaki gölet ve sulak alanlar da kuruyarak yok oldu. Kuraklığın etkisi yüzey yarıkları ile de kendini gösteriyor. Kent merkezine 15-20 kilometre uzaklıkta oluşan yüzey yarıklarının derinliği zaman zaman 4-5 metreye ulaşabiliyor. Bu yüzey yarıklarından bir tanesi de Akören Mahallesi'nde oluştu. Ereğli ilçesine de sınır olan bu mahalledeki yüzey yarıkları nedeniyle, bölgede yaşayanların endişe içinde olduğunu belirten Akören Mahalle Muhtarı Yusuf İlaslan şunları söyledi:

"Yüzey yarıkları yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 17 metre genişliğinde, 4 yarık paralel şekilde ilerliyor. Her geçen gün genişliyor ve derinleşiyor. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği tehdit altında. Bu yüzey yarıkları artık Ereğli sınırına kadar dayandı. Yüzey yarıklarının bulunduğu yerden de bölgedeki mahalleri, kara yoluna bağlayan bir yol geçiyor. Daha önce yolda çökme oldu ve belediye ekipleri gelip tadilatını yaptı. Toprak yarılıp yol çökerse geri dönüşü olmayan sonuçlar doğabilir. Yetkilileri bir an önce buraya gelmeye, inceleme yapmaya ve önlem almaya davet ediyorum. Daha ne bekleniyor? Bu bölge siyah havuç ve domatesiyle adını duyuran ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir yer."