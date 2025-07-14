Bursa'da markette "sapık" kavgası! Anne ve kızı silahla yaraladı Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir markette, kadının arkasında bekleyen bir kişiye "Sen sapık mısın" diye bağırmasının ardından tartışma çıktı. Tartışmada anne ve kızını silahla yaralayan saldırgan kaçtı

Ajanslar Giriş: 14.07.2025 - 08:09 Güncelleme: 14.07.2025 - 08:23 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL