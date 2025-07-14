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        Facianın kıyısından dönüldü!

        Konya'da facianın teğet geçtiği bir kaza meydana geldi. Olayda bir otobüs şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:26
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        Facianın kıyısından dönüldü!
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        Konya'da yolcu otobüsünün şarampole inip, ağaçlara çarptığı kazada, 3’ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 07.00 sıralarında Konya- Adana kara yolu Karapınar ilçesi Hotamış mevkisi yakınlarında meydana geldi.

        Konya'dan, Mersin'e giden Aşkın Hasbil’in (64) kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü, şarampole inip ağaçlara çarptı. Kazada, 37 kişinin bulunduğu otobüste şoför Hasbil, yolcular Sevim Bayar (57), Emine Çaylam (55), Özgür Kaçar (38), Damla Kaçar (5), Kadir Kaçar (12) ve Muhammet Emrah Kaçar (14) yaralandı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 7 yaralı ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular da başka bir otobüsle yoluna devam etti.

        Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

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