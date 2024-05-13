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        Haberler Spor Spor Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu - Spor Haberleri

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek 11 sporcumuz belli oldu

        Türk güreşçiler Paris 2024 için mücadele edecek! Türkiye, 93 ülkeden 517 güreşçinin katıldığı müsabakalarda 11 kota kazanarak toplam 18 sıklette temsil hakkı elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 17:41 Güncelleme: 13.05.2024 - 17:41
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        Paris 2024'te güreşecek 11 sporcumuz belli oldu
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        Türkiye Güreş Federasyonu’nun ev sahipliğinde 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da Başakşehir Spor Salonu’nda düzenlenen, 93 farklı ülke adına tam 517 güreşçinin katılım gösterdiği Paris 2024 Olimpiyatları kalifikasyon müsabakaları sona erdi.

        Kadınlar milli takımda, 62 kilogramda ülkemizi temsil eden Nesrin Baş, Venezuelalı rakibi Astrid Paola Montero Chirinos’u 10-6 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini alırken, 53 kilogramda milli sporcu Zeynep Yetgil ise Özbekistan’dan Shokphida Akhmetova’yı yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

        Böylece Türkiye Paris 2024'teki toplam 18 sıkletin 11'ine kota almış oldu. Paris 2024 Olimpiyatları'nda güreşecek sporcularımız şöyle:

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        Kadınlar

        Zeynep Yetgil

        Nesrin Baş

        Yasemin Adar

        Evin Demirhan

        Buse Tosun

        Grekoromen Stil

        Rıza Kayaalp

        Burhan Akbudak

        Enes Başar

        Ali Cengiz

        Serbest Stil

        Taha Akgül

        İbrahim Çiftçi

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