Paris 2024'te gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, yurda döndü

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, yurda döndü.

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Dikeç ve takım arkadaşlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ile genç sporcular karşıladı.

"NİYETİMİZ ALTIN MADALYA ALMAKTI"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yusuf Dikeç, 24 yıllık çalışmalarının karşılığını aldığını belirterek, "Ülkemize, Cumhuriyet tarihinin atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bizlere destek veren 85 milyonun duasıyla olimpiyatlara gittik. Eli boş dönmedik. Aslında bizim niyetimiz altın madalya almaktı. Çok iyi hazırlandık. Şubatta Brezilya'da yapılan Dünya Kupası'nda birinci olduk. Bir ay önce Almanya'da düzenlenen yarışmada yine birinci olmuştuk. Burada şans yanımızda değildi. Rekor atarak finale çıkmamız iyi bir takım olduğumuzu gösteriyordu. Tüm bu şanssızlıklara rağmen ülkemize yine de gümüş madalya kazandırdık." diye konuştu.

Müsabakalarda lens, göz kapağı veya kulak koruması gibi teçhizat tercih etmeyen, atış sırasındaki duruşuyla da Paris 2024'ün sosyal medyada en çok konuşulan ismi olan Yusuf Dikeç, şu ifadeleri kullandı: