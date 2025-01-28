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        Haberler Dünya İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız | Dış Haberler

        İsrail Savunma Bakanı: Suriye'deki tampon bölgeden belirsiz bir süre çıkmayacağız

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye-Lübnan sınırında yer alan ve İsrail tarafından ele geçirilen Hermon Dağı'nın zirvesinden bir açıklama yaptı. Hermon Dağı'ndan ve Suriye'deki tampon bölgeden çekilmeyeceklerini duyuran Katz, İsrail'in güvenliği adına Suriye'den gelebilecek her türlü tehdite karşı harekete geçmeye hazır olduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.01.2025 - 18:39 Güncelleme: 28.01.2025 - 19:17
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        İsrail: Suriye'deki tampon bölgeden çıkmayacağız
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, aralık ayında İsrail Ordusu tarafından ele geçirilen Hermon Dağı'nda açıklamalarda bulundu.

        Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından oluşan güvenlik boşluğundan istifade eden İsrail güçleri Suriye'de Hermon Dağı'nı daha sonra da Kuneytra ve Dera kırsalını kontrol altına almıştı. Kuneytra il binasına kadar giren İsrail güçlerinin bölgede tahkimat yaptığı ve uzun süreli kalmayı planladığı iddia ediliyordu.

        İsrail Savunma Bakanı Katz da iddiaları doğrulayan bir açıklama yaparak "İsrail güçleri belirsiz bir süreliğine Suriye'deki tampon bölgede kalmaya devam edecek. Suveyda-Şam ekseninde herhangi bir düşman varlığın oluşmasına izin vermeyeceğiz. Tehditlere karşı harekete geçeceğiz." dedi.

        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ise tampon bölgeye Birleşmiş Milletlere ait görev gücünün gelebileceğini söyleyerek İsrail'in bölgeyi terk etmesini istemişti. İsrail yönetimi ise teklife dair yorumda bulunmamıştı.

        İsrail, 9 Aralık’ta 1974 Ateşkes Anlaşması’nı ihlal ederek Suriye’nin tampon bölgesini işgal etmiş ve bu bölgenin ötesine geçerek Suriye’nin daha derinlerine doğru ilerlemişti. O dönemde Başbakan Binyamin Netanyahu, bu işgalin “geçici” olduğunu belirtse de, savunma bakanının açıklaması tutumun değiştiğini gösteriyor.

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