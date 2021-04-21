"İLİŞKİLERİMİ ETKİLİYOR"

Sosyetenin ünlü ismi, 1990'larda okulda istismara uğradığını ve bunun kendisinde travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) neden olduğunu da açıklamıştı.

Hilton, "Yatılı okulda yaşadığım cehennem, sözlü, duygusal ve psikolojik istismarı içeriyordu. Bu bende kabuslara ve TSSB'ye yol açtı. Bugün bile ilişkilerimi etkiliyor. Sıkıntılı durumdaki gençlerin ihtiyacını karşılayan koca bir endüstri var ancak bu okullarda sıklıkla insanlık dışı muamele söz konusu ve sorumlu tutulmaları gerekiyor. Ben bu çocuklara inanılmasını ve desteklendiklerini hissetmelerini istiyorum. Böylece hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamak zorunda kalmaz" şeklinde konuşmuştu.