Park halindeki aracı alevler sardı! 2 kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Kavak ilçesinde TIR'ın çarpmasının ardından alev alan otomobilde sıkışan karı koca hayatını kaybetti.
AA'da yer alan habere göre, Havza yönüne seyreden Gürcistan uyruklu Aslan Sahınıdze'nin kullandığı dorse ile TIR, ilçede bir dönel kavşağın altındaki geçitte önünde ilerleyen ve Temel Kirpikçi'nin kullandığı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tüplü olduğu öğrenilen ve alev alan araçtan çıkamayan sürücü ile eşi Arzu Kirpikçi hayatını kaybetti.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçta çıkan yangın söndürüldü.
TIR sürücüsü Sahınıdze gözaltına alınırken, yaşamını yitiren çiftin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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