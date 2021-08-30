Parkta silahlı saldırı 0:00 / 0:00

İHA

Güngören 15 Temmuz Şehitleri Parkı'ndaki silahlı saldırıda bir kişi silahla vuruldu.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Güngören Haznedar 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, park içerisinde kovaladıkları Mehmet Emin İpek'e silahla ateş açtı. İpek'in bacağına 7 kurşun isabet etti.

Şüpheliler daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Emin İpek, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Polis, park çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili çalışmalar devam ediyor.