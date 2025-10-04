Parti içi seçimi kazandı: Japonya'nın yeni lideri Sanae Takaichi

Eski Japonya İçişleri Bakanı Sanae Takaichi, Başbakan Ishiba'nın iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) liderliğinden istifa etmesinin ardından parti içi seçimde liderliği kazandı.

Parti parlamentodaki en büyük parti olmaya devam ettiği için kazananın Başbakan Shigeru Ishiba'nın yerine geçmesi bekleniyor. Ancak son seçimlerin ardından LDP liderliğindeki koalisyon artık her iki mecliste de çoğunluğa sahip değil ve etkili bir şekilde yönetmek için muhalefet milletvekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyacak.

Takaichi, beş adaydan hiçbirinin ilk tur oylamada çoğunluğu elde edememesinin ardından yapılan ikinci tur oylamada Koizumi'yi yendi. Bir sonraki başbakanı seçmek üzere parlamentoda yapılacak oylamanın 15 Ekim'de yapılması bekleniyor.