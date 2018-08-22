Partizan Belgrade - Beşiktaş maçı heyecanı

UEFA Avrupa Ligi Play Off heyecanı devam ediyor. Partizan Belgrade, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü Beşiktaş takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Partizan Belgrade, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 598. İddaa'da Partizan Belgrade kazanır 3.10, berabere biter 3.10, Beşiktaş kazanır 1.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Partizan Belgrade son haftadaki Beşiktaş müsabasında 0-4 yenildi.

Beşiktaş ise Partizan Belgrade maçında 0-4 kazandı.

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