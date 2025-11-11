Pasifik Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) geçtiğimiz günlerde yayımladığı bültenle Pasifik Holding hakla arzını onayladı. Gayrimenkul yatırımları, lojistik, teknoloji, enerji ve maden gibi birçok stratejik sektörde faaliyet gösteren şirket 1,50 TL hisse fiyatıyla talep toplayacak. Halka arz büyüklüğü 6 milyar TL olarak belirlenen Pasifik Holding, bireysele eşit olarak toplamda 4 milyar adet pay dağıtımında bulunacak. Peki, "Pasifik Holding halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir?" İşte Pasifik Holding halka arz tarihleri...
Pasifik Holding halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak açıklanan şirket, belirtilen tarihlerde talep toplayacak. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Pasifik Holding talep toplama tarihlerini, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, "Pasifik Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir? Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?" İşte detaylar...
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?
Pasifik Holding 12 - 13 - 14 Kasım tarihlerinde halka arz edilecek.
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Pasifik Holding halka arz fiyatı 1,50 TL olarak açıklandı.
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 10666 Lot (15999 TL).
- 250 Bin katılım ~ 6400 Lot (9600 TL).
- 350 Bin katılım ~ 4571 Lot (6856 TL).
- 500 Bin katılım ~ 3200 Lot (4800 TL).
- 700 Bin katılım ~ 2285 Lot (3427 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 1454 Lot (2181 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 1000 Lot (1500 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 727 Lot (1090 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Pasifik Holding katılım endeksine uygun değil.
PASİFİK HOLDİNG HALKA ARZ HANGİ BANKALRADA VAR?
A1 Capital, Acar, Ahlatçı, Ak Yatıtım, ALB, Alnus, Alternatif, , Ata, Bizim, BTCTürk, Bulls, Burgan, Colendi, Deniz, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, İnfo, İnvestaz, ING, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş, Meksa, Osmanlı, Oyak, PhilipCapital, QNB, Şeker, Tacirler, Tera, Trive, Ünlü, Vakıf, Yapıkredi, Yatrım Finansman, Ziraat.