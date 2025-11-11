Pasifik Holding halka arz oluyor. Halka açıklık oranı yüzde 20 olarak açıklanan şirket, belirtilen tarihlerde talep toplayacak. Söz konusu halka arz katılmayı düşünen yatırımcılar, Pasifik Holding talep toplama tarihlerini, hisse fiyatı, kişi başına düşecek olası lot miktarını ve katılım endeksine ilişkin bilgileri araştırmaya başladı. Peki, "Pasifik Holding halka arz ne zaman, kaç lot verir? Pasifik Holding halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?" İşte detaylar...