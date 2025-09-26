Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları bu ay başlıyor mu?
Halk arasında sıkça kullanılan şekliyle "pastırma sıcağı", sonbaharda, havaların mevsim normallerinin üzerine çıkarak kısa süreli olarak ısındığı dönemdir. Bu dönemde birkaç gün süren ılık, güneşli ve genellikle rüzgarsız bir hava yaşanır. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek, hangi gün başlayacak?
Pastırma sıcakları eylül ayının son günlerinde araştırılıyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları bu ay başlıyor mu?
PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.
Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.
PASTIRMA YAZI NEDİR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.
Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.
Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.
Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.
Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.