Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları bu ay başlıyor mu?

        Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları bu ay başlıyor mu?

        Halk arasında sıkça kullanılan şekliyle "pastırma sıcağı", sonbaharda, havaların mevsim normallerinin üzerine çıkarak kısa süreli olarak ısındığı dönemdir. Bu dönemde birkaç gün süren ılık, güneşli ve genellikle rüzgarsız bir hava yaşanır. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek, hangi gün başlayacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2025 - 15:45 Güncelleme: 26.09.2025 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Pastırma sıcakları eylül ayının son günlerinde araştırılıyor. Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur. Peki Pastırma sıcakları ne zaman, kaç gün sürecek? Pastırma sıcakları bu ay başlıyor mu?

        2

        PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

        Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

        Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.

        3

        PASTIRMA YAZI NEDİR?

        Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim.

        Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

        Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

        Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

        Pastırma yazı deyimi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde olur.

        Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem, Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hafta sonu yağış var mı?
        Hafta sonu yağış var mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlama davasında karar!
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Gazze soykırımının gölgesinde
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        Soru işaretleri 'Rafa' kalktı!
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Suç örgütleri için motosiklet çalan şebekeye operasyon!
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Gürsel Tekin görevine devam edecek
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        Ekmek kavgası kanlı bitti!
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        "İsrail, derhal men edilmelidir"
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        4 çocuk annesini porselen bardakla öldürdü!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Adliyedeki kavga cinayetle bitti!
        Bugün uzaktan boşandılar
        Bugün uzaktan boşandılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile bir araya geldi
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        THY, 225 adet uçak satın almak için Boeing'le anlaştı
        G.Saray rekor için sahada!
        G.Saray rekor için sahada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        Kuşlar neden V şeklinde uçar?
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!
        "Şeker büyüme geriliği yapabilir" uyarısı!